Богданов и посол Сирии обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили подготовку к проведению в Сочи конгресса сирийского национального диалога, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Богданов принял посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе. В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов политического урегулирования сирийского кризиса. Особое внимание было уделено ходу подготовки к проведению в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении МИД РФ.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи представителей сирийского общества.

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