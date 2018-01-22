МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) пока не приняла решения об участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 30 ноября, заявил журналистам глава делегации сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.
По словам главы делегации, после получения всей информации от Москвы, СКП еще раз обсудит вопрос участия в конгрессе со своими партнерами.
В понедельник делегация СКП провела переговоры с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Ожидается, что позднее вечером состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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