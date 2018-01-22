СКП пока не приняла решение об участии в нацдиалоге

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) пока не приняла решения об участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 30 ноября, заявил журналистам глава делегации сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"Мы пока не приняли решения и все еще его обсуждаем. Мы находимся здесь, чтобы получить всю информацию и детали — цели, кто будет участвовать, какова повестка дня, как мы можем результаты сопоставить с женевским процессом", — сказал аль-Харири на встрече с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.

По словам главы делегации, после получения всей информации от Москвы, СКП еще раз обсудит вопрос участия в конгрессе со своими партнерами.

В понедельник делегация СКП провела переговоры с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Ожидается, что позднее вечером состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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