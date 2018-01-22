Число жертв среди мирного населения в Африне достигло 18, заявили курды

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Число жертв среди мирного населения при операции турецких военных в сирийском Африне достигло 18, ранены 23, включая детей и женщин, заявили "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курды.

"В результате артиллерийских и авиаударов Турции в общей сложности погибли 18 мирных жителей, 23 получили ранения, включая женщин и детей", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя SDF Кино Габриэля.

Габриэль отметил, что SDF в ходе действий потеряли убитыми трех бойцов. По его словам, потери турецкой армии и поддерживающих ее "наемников" составили 40 человек убитыми и 300 ранеными. Он заявил, что курдским силам удалось уничтожить два турецких танка и нанести урон перевозившему турецких солдат БМП.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

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