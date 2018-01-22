Переговоры по Африну покажут открытость усилий всех сторон, считают в Думе

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что четырехсторонние переговоры по урегулированию в сирийском Африне с участием РФ, Сирии, Турции и Ирана призваны исключить поводы для обвинений России в "сталкивании лбами" различных участников конфликта в Сирии и должны продемонстрировать открытость усилий всех сторон.

"Когда мы провели переговоры с начальником генштаба и начальником разведки турецкими, это дало повод для наших оппонентов говорить: смотрите, как русские сами сталкивают лбами своих переговорщиков по сирийскому процессу… Все эти поводы должны быть исключены открытостью объединенных усилий", — сказал Шаманов.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция в эти выходные начала военную операцию против курдов, призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

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