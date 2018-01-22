Началась аккредитации журналистов на конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. МИД РФ объявил о начале аккредитации журналистов на конгресс национального диалога Сирии.
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что аккредитация открыта с 22 по 25 января.
Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.
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