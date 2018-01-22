Началась аккредитации журналистов на конгресс нацдиалога Сирии

На дальнем плане - здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

На дальнем плане - здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. МИД РФ объявил о начале аккредитации журналистов на конгресс национального диалога Сирии.

"29-30 января в городе Сочи состоится общесирийский форум — конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в САР. Для освещения работы конгресса приглашаются представители российских и зарубежных СМИ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что аккредитация открыта с 22 по 25 января.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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