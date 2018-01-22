"Черная дыра" сирийского урегулирования: переговорный марафон продолжается

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Переговоры между различными сторонами, вовлеченными в сирийский конфликт, продолжаются с середины января. На прошлой неделе в Сочи встретились представители РФ, Ирана и Турции для согласования последних деталей проведения конгресса национального диалога, который состоится 30 января. В понедельник в Москве пройдут консультации с сирийской оппозиционной комиссией по переговорам, а в конце недели в Вене стартует очередной раунд переговоров по Сирии под эгидой ООН.
При этом активизировавшиеся контакты по сирийской проблематике проходят на фоне начатой вооруженными силами Турции операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африна, которая, по мнению российских экспертов, может только осложнить и без того запутавшееся сирийское урегулирование.
Сирийская оппозиция в Москве
На переговорах в Москве СКП рассчитывает обсудить и прояснить свою переговорную позицию до начала девятого раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН, который пройдет в Вене 25-26 января. Несмотря на то, что Россия традиционно поддерживает контакты с различными группами сирийской оппозиции, как внешней, так и внутренней, это будет первый визит в Москву делегации объединенной оппозиции, сформированной в Эр-Рияде в прошлом году.
"Мы видели протесты против (встречи в) Сочи, много критики, много атак, призывов к оппозиции, чтобы не участвовать в нем и не вступать в дискуссии. Но наша роль — вести дискуссии и выяснить, что за проект, какой план на Сочи", — заявила ранее в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам Бассма Кодмани.
Женевские переговоры в Вене
Свое участие в этом раунде уже подтвердили как делегация оппозиции, так и делегация правительства. Девятый раунд, как и все предыдущие, не предполагает прямых переговоров двух делегаций, однако в Москве надеются, что он будет конструктивным. По крайней мере, более конструктивным, чем прошлый, когда стороны обменялись взаимными упреками, но реального продвижения по обсуждаемым в Женеве "четырем корзинам" не произошло.
Взаимодополняющий конгресс
Кроме СКП, в котором недвусмысленно намекают, что пока приезжать в Сочи не собираются, в конгрессе национального диалога уже отказались участвовать порядка 40 вооруженных группировок. Тем временем, в Москве настаивают, что конгресс в Сочи лишь дополняет ооновские усилия по разрешению конфликта и ни в коем случае не заменяет их. Основной темой конгресса по-прежнему остается запуск конституционной реформы, также РФ хочет, чтобы по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил рекомендации о составе конституционной комиссии.
По словам Лаврентьева, ситуация "на земле" в Сирии не повлияет на планы проведения конгресса.
Операция в Африне
Ситуацию в Африне в мире восприняли м беспокойством. В Кремле сообщили, что Москва внимательно следит за ситуацией на границе Турции и Сирии и призывает стороны уважать территориальную целостность. При этом в Москве считают, что именно односторонние действия США в Сирии "привели Турцию в бешенство", в том числе путем поставок вооружений курдам, против чего резко выступали в Анкаре. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США посредством курдских союзников продолжают линию на взятие под контроль территории на границе Сирии с Турцией, а также пытаются убедить курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них.
Ситуация в Африне будет обсуждаться в понедельник на экстренно созванном Францией заседании СБ ООН.
Черная дыра урегулирования
"С учетом того, что основные участники процесса, такие, как "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", даже Свободная сирийская армия, которая, по большому счету, является конгломератом умеренных исламистских организаций, четко озвучили свою позицию в Астане о том, что участником переговоров не должен быть Иран, и проиранские группировки (а это очевидный намек на "Хезболлах") должны быть выведены с территории Сирии. Но это означает лишения Асада значительной части военной поддержки. То есть разговор идет о чем? Башара Асада лишаем поддержки, и тогда мы его через некоторое время возьмем голыми руками. Все упирается в личность Асада, ни одна из группировок не желает видеть его у власти и, вероятнее всего, по этому вопросу сейчас торг и идет", — сказал Демиденко.
По словам востоковеда, сказать точно, чем или кем можно заменить Башара Асада или правящую партию "Баас", сложно. "Вероятнее всего, выход из этой ситуации — это замена Асада на какую-то паллиативную фигуру. Но куда денется Асад?" — отметил эксперт.
По его словам, начатая Турцией операция "Оливковая ветвь" только усложнит переговорный процесс. "Потому что "Демократический союз" — один из важнейших акторов, оказывающих влияние на динамику внутриполитической ситуации в Сирии. А сейчас они в состоянии войны с Турцией и в состоянии войны с протурецкими группировками. Это еще один очаг эскалации военных действий", — подчеркнул эксперт.
"В условиях сирийского урегулирования, где все не просто зыбко, а "черная дыра", это не способствует налаживанию переговорного процесса. Слишком много акторов замешаны, чтобы говорить, что конец кризиса близок", — подчеркнул востоковед.
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