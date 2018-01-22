Представительство сирийских курдов не получало приглашение в Сочи

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Представительство Сирийского Курдистана приветствует усилия России по установлению мира в Сирии, но в данный момент не видит смысла участия в конгрессе нацдиалога в Сочи, заявил представитель региона в Москве Роди Осман.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сирийские курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи.

"Во-первых, мы таких курдов не знаем. Нам неизвестно, кто получил такое приглашение", — заявил Роди Осман на брифинге в Москве.

"Мы всегда положительно оценивали усилия России, но в данный момент не видим смысла участия в конгрессе в Сочи. Сейчас идет война, для нас важнее вести оборону", — заявил Осман.

Он напомнил, что первоначально рабочим названием конгресса было "конгресс народов Сирии", что курды приветствовали.

"Но после возражений Турции и Ирана поменяли название на "конгресс национального диалога". После этого мы поняли, что основы для урегулирования кризиса в этом конгрессе нет", — рассказал Осман.

Кроме того, после последних событий "мы не видим Турцию как страну-гаранта перемирия, сидеть с ней за одним столом переговоров не хотим", отметил он.

По инициативе России готовится конгресс национального диалога Сирии 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.