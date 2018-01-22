Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийские курды не видят Турцию в качестве страны-гаранта перемирия в Сирии, заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

"Мы не видим такую страну, у которой на руках кровь народа Сирии, мы не видим такую страну страной-гарантом перемирия в Сирии", — сказал Роди Осман на брифинге в Москве.

Он напомнил, что Россия именно в качестве страны-гаранта вводила своих наблюдателей в Африн, которые затем были отозваны. "Почему же они были отведены? Мы надеялись на Россию", — заметил Осман.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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