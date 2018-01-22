Германия рассчитывает на ответственную позицию СБ ООН по ситуации в Сирии

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

БЕРЛИН, 22 янв – РИА Новости. В Берлине рассчитывают на ответственную позицию СБ ООН по вопросу действий Турции в Сирии, ждут призыва дистанцироваться от необдуманных шагов, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар.

"Сегодня СБ ООН рассмотрит ситуацию в Сирии, речь идет о гуманитарном положении… и о действиях Турции… Мы рассчитываем, что члены СБ ООН смогут занять ответственную позицию и призовут дистанцироваться от необдуманных шагов, чтобы не усугублять эскалацию конфликта в Сирии, который должен быть решен дипломатическим путем", — сказала Адебар.

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