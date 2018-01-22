НАТО о действиях Турции в Сирии: самооборона должна быть пропорциональной

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО проинформирована о действиях Турции в сирийском Африне и отмечает в этой связи, что самооборона должна быть пропорциональной и сдержанной, заявил в понедельник РИА Новости представитель альянса.

"Турция находится в нестабильном регионе и серьезно пострадала от терроризма. Все страны имеют право на самооборону, но важно, чтобы это делалось пропорционально и сдержанно", — сказал представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "Турция предоставила союзникам по НАТО информацию об этой операции". "Генеральный секретарь (НАТО Йенс) Столтенберг находится в контакте с турецкими лидерами, в том числе во вторник состоялся его телефонный разговор с (турецким) президентом (Тайипом) Эрдоганом", — заявил собеседник агентства.

По его словам, "НАТО не располагает наземным присутствием в Сирии" и как участник коалиции под командованием США "сосредоточена на победе над ИГ*".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в этом сирийском регионе. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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