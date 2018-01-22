МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турции должно хватить самоконтроля, чтобы "не пережать" в операции в сирийском Африне и действительно ограничиться заявленными целями, считает председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в этом сирийском регионе. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

"Казалось бы — достигли какого-то баланса в Сирии, и вдруг выясняется, что начинают возникать какие-то отдельные телодвижения, понятно, что люди там активные… Если кого-то провоцирует, то возникает вопрос. Будем надеяться, что Турции тоже хватит самоконтроля для того, чтобы не пережать в той операции, которую они производят, и действительно ограничиться теми целями, которые они ставят", — сказал РИА Новости Быстрицкий.

Он отметил, что если стороны вводят зоны деэскалации, то должны их придерживаться. "А иначе получается, что та же Турция оказывается в ситуации, когда ей непонятно, как действовать", — пояснил он.

"Понятно, в чем испуг Турции, понятно, что для внутриполитической турецкой ситуации это важно. При этом надо иметь чувство меры и сдержанности", — заключил Быстрицкий.

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Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

Турция заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". Позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона нет намерений по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, и отметил, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен".

Власти Турции считают, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США. При этом Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с РПК, что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

МИД РФ заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Африне, где Турция проводит военную операцию, и восприняла информацию с озабоченностью. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом турецкой операции в Африне, и российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой, а также подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.

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