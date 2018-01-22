Лавров о действиях США в Сирии: либо непонимание ситуации, либо провокация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском, поощряют сепаратистские настроения среди них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, нам ничего не остается, кроме как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация", — заявил министр, говоря о действиях США в Сирии, в том числе о стремлении Вашингтона установить контроль над территорией на сирийско-турецкой границе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>