МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев встретится в понедельник в Москве с делегацией комиссии сирийской оппозиции по переговорам (СКП), сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Встреча сегодня", — сказал собеседник агентства.

Делегация СКП 22 января посетит Москву и рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил ранее РИА Новости член СКП Фирас аль-Халиди.

В воскресенье сирийская комиссия по переговорам заявила в Twitter, что приняла приглашение МИД России приехать в Москву и встретиться с министрами обороны и иностранных дел РФ, а также комитетом парламента по международным делам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>