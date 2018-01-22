Источник сообщил о намерении ПАСЕ обсудить операцию Турции против курдов

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости. В ПАСЕ предлагают обсудить в ходе открывающейся в понедельник зимней сессии операцию Турции против формирований курдов в сирийском Африне.

Такое предложение прозвучало на заседании Бюро ПАСЕ — уставного органа Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в ПАСЕ. По его словам, поступило предложение обсудить эту ситуацию в рамках текущих дебатов без принятия резолюции.

Окончательное решение о включении или невключении предложения по Турции будет принято в ходе открытия зимней сессии при утверждении ее повестки дня.

Также поступило предложение обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в рамках срочных дебатов с принятием резолюции.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Сирийское правительство осудило действия Анкары.

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