Источник сообщил о намерении ПАСЕ обсудить операцию Турции против курдов

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости. В ПАСЕ предлагают обсудить в ходе открывающейся в понедельник зимней сессии операцию Турции против формирований курдов в сирийском Африне.
Окончательное решение о включении или невключении предложения по Турции будет принято в ходе открытия зимней сессии при утверждении ее повестки дня.
Также поступило предложение обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в рамках срочных дебатов с принятием резолюции.
В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Сирийское правительство осудило действия Анкары.
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