На севере Сирии восемь членов одной семьи погибли при обстреле

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Восемь членов одной семьи погибли при обстреле местности с беженцами на севере Сирии, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, это арабская семья, которая несколько лет назад бежала из провинции Идлиб из-за продолжения боевых действий. Семья Хусейн поселилась в деревне Чилбир района Шерава и занималась разведением птиц.

Агентство Firat также приводит список погибших – это дети от года до десяти, а также 33-летняя Рефе Эль Хусейн Эль Хомер. Тела двоих подростков из этой семьи 17 и 16 лет остаются под завалами. Еще пять членов этой семьи и их соседей получили ранения и госпитализированы в больницу в Африне.

Генеральное командование Сирийских демократических сил подтвердило, что турецкие авиация и артиллерия произвели обстрел этого села, а также находящегося рядом лагеря беженцев "Рубар".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. По утверждению турецкой стороны, она поражает только военные объекты, так, в воскресенье были поражены 45 целей, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также обвинил курдских ополченцев, что они используют гражданское население в качестве "живого щита".