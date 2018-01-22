США не смогут создать свой "центр силы" в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. США не удастся создать свой "центр силы" в Сирии, заявил председатель комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

"Американцы хотели в Сирии показать свой "центр силы"… Эта дерготня ничего не даст", — сказал Бондарев на встрече с военным атташе посольства Китая в РФ генерал-майором Куй Яньвэеем, комментируя недавние сообщения о решении Вашингтона создать "силы безопасности границы" в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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