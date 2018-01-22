Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2336. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещена в России
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