Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – одно, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Дамаск – два, Деръа – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

Добавляется, что в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении населенных пунктов Риджм-Айн-эль-Гарф провинции Алеппо, Кавкаба и Шуллин провинции Хама, Амрия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2336. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещена в России

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