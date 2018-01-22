Российские военные доставили в Дамаск 15 тонн гуманитарной помощи

ДАМАСК, 22 янв – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили 15 тонн гуманитарной помощи в Дамаск.

Конвой привез в столицу Сирии продуктовые наборы, школьные принадлежности и сладости, собранные общественными организациями Ингушетии. Передача помощи прошла в спортивном комплексе Тишрин.

Как сообщил журналистам советник главы Ингушетии Юсеф Вай, помощь была собрана за 20 дней.

"Мы отправили из Моздока в Хмеймим (на российскую военную базу), и из Хмеймима сюда привезли. Мы связались с благотворительными организациями и с помощью них выделили квоты — они определили детей, которые пришли сюда", — сказал он.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают разные районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. В задачи центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи людям, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.