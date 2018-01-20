В SDF опасаются, что операция в Африне может вдохнуть новую жизнь в ИГ*

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военная активность Турции против сирийских курдов может вдохнуть новую жизнь в группировку ИГ (запрещена в России), так как именно борьба с ИГ* была главной целью, для которой создавались "Сирийские демократические силы" (SDF), говорится в заявлении генерального командования SDF.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

"Сирийские демократические силы" — мирное движение, сосредоточенное на нанесении поражения ИГ* и на обеспечении стабильности в Сирии, что согласовывается с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Мы не имеем враждебности ни к кому, кроме ИГ*, которое благодаря нашим героическим борцам, уже получило один фут (земли) для своей могилы", — говорится в заявлении генерального командования SDF, поступившем в редакцию РИА Новости.

Как отмечает группировка, "мы ведем сейчас операцию на востоке Сирии, чтобы победить ИГ* раз и навсегда".

"Мы потеряли в сражениях против ИГ* много героев даже за последние 24 часа. Наша операция находится в решающей фазе, и мы готовы закончить. Однако внезапные и неоправданные наступательные операций из Турции в Африн, угрожают вдохнуть новую жизнь в ИГ*", — отмечается в заявлении SDF.

В SDF также опровергли заявления, что ее бойцы якобы вели обстрелы Турции – по заявлению группировки, у нее нет планов атаковать турецкую территорию, а подобные обвинения в ее адрес нужны лишь как "предлог для Турции, чтобы привести ее вооруженные силы и ее экстремистские оппозиционные группы на сирийскую землю". SDF призвала Турцию остановить свои действия.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

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