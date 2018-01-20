Очевидцы рассказали о бомбардировке Африна турецкой авиацией

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Мирные жители сирийского Африна рассказали РИА Новости о том, как они пережили первый день операции ВС Турции против курдский ополчений.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, заявил МИД САР.

"Авиаудары начались два дня назад, но сначала турецкие самолеты бомбили пустынные местности. Сегодня впервые удары были по центру Африна", — рассказала РИА Новости по телефону местная жительница, 47-летняя Хевин Хасан. По ее словам, для большинства местных жителей это стало шоком.

"Всюду авиаудары, очень страшно. Все мои родственники, пять семей, собрались у нас дома в большой комнате. Подвала у нас нет, поэтому надеемся на стены. Женщины рыдают, очень страшно", — призналась Хасан.

Те, у кого есть подвалы, скрываются в них, рассказывает она. А вот подростки и мужчины, наплевав на опасность, забираются на крыши своих домов и снимают взрывы и пожары на смартфоны, после чего выкладывают фотографии и видео в соцсети.

По данным медиа-центра "Патриотического союза Курдистана", в бомбардировках Африна участвовало около 60 турецких самолетов. По данным властей кантона Африн, на данный момент известно, что ранения получили десять человек, среди них двое детей.

Авиаудары пришлись по центру города Африн, а также по соседним поселкам. Также пострадал лагерь беженцев "Рубар", где живут внутренне перемещенные лица из провинции Алеппо. По данным турецкой газеты Hurriyet, был атакован также аэродром Минниг, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям.

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