"Мы ответим на атаки". Курды рассказали о турецкой операции в Африне

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Турецкие атаки не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь сил самообороны сирийских курдов (YPG) Рожахат Родж в интервью Sputnik Türkiye.

Как сообщил Родж, турецкие военные самолеты произвели бомбардировку по 100 точкам в районе Африна и обстреляли позиции курдских сил самообороны. По его словам, жертв среди бойцов YPG нет.

"Турецкие военные и отряды Свободной сирийской Армии (ССА. – Прим. ред.) захотели войти в Африн с территории района Бильбиле, но силы YPG не позволили им это сделать", — заявил представитель курдов.

Родж отметил, что столкновения и бомбардировки в зоне конфликта продолжаются.

"Их атаки не останутся без ответа. <…> По нашей информации, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов. Самолеты турецких ВВС также ударили по населенным пунктам, ранены 7 гражданских лиц", — добавил пресс-секретарь курдских сил самообороны.

Операция Турции против курдских формирований в сирийском Африне началась 20 января в 17.00 мск. Как заявил турецкий генштаб, она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов и "Исламского государства"*. Целью операции названа "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет поддерживать требование ООН прекратить турецкую операцию. По его словам, операция "Оливковая ветвь" грубо нарушает сирийский суверенитет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.