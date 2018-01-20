Данфорд обсудил с Герасимовым вопросы взаимного интереса

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии, сообщили в Минобороны США.

"Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд беседовал сегодня по телефону с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Разговор был сосредоточен на вопросах, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее Минобороны РФ также сообщило, что Герасимов и Данфорд обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии.

"Руководители признали важность поддержания регулярного общения во избежание просчетов в области обеспечения прозрачности в тех областях, где мы работаем в непосредственной близости. В соответствии с прошлой практикой оба согласились сохранить конфиденциальность своих разговоров", — уточняется в документе, поступившем в РИА Новости.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>