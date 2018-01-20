Лаврентьев внес ясность: конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 30 января

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Представители трех стран-гарантов перемирия в Сирии за два дня договорились о параметрах масштабного конгресса нацдиалога, призванного свести на одной площадке в Сочи представителей сирийского общества в попытке найти новые подходы к решению конфликта. До сих пор информация о конгрессе была не столь четкой, ясность в вопрос внес на брифинге спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Первый конгресс национального диалога Сирии состоится 30 января, сообщил Лаврентьев. 29 января будет отведено на сбор участников: они будут приезжать в Сочи, затем их отвезут на место мероприятия. Ранее источник сообщил РИА Новости, что конгресс будет однодневным.

В конгрессе участвуют…

Список участников конгресса — одна из наиболее интересных для наблюдателей и журналистов тем.

Ранее Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На брифинге в субботу Лаврентьев заявил, что список участников практически готов и требует небольшой доработки, которая займет максимум один-два дня. "После этого участникам конгресса будут направлены соответствующие приглашения", — отметил спецпосланник президента.

При этом участие курдских организаций остается под вопросом — Турция ранее заблокировала приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), допустив при этом участие в конгрессе представителей Сирийского курдского национального совета (ENKS). Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

К тому же ранее около 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии выступили против проведения конгресса и заявили о своей приверженности требованию отставки президента Башара Асада.

По словам Лаврентьева, в ходе встречи по подготовке конгресса участники "очень подробно обсудили участие сирийской оппозиции в конгрессе и убеждения их участвовать в нем".

"Как нам представляется, это уникальная для них возможность продемонстрировать, во-первых, свое действительно существование и свою готовность именно участвовать в обсуждении политического процесса на тех условиях, которые фундаментальны: сохранение суверенитета, территориальная целостность Сирии и борьба с остатками международного терроризма на территории страны", — отметил Лаврентьев.

РФ также ожидает присутствия США в качестве наблюдателей на конгрессе, а также присутствия ООН на "самом высшем уровне" — в лице спецпредставителя генсека по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Работа в этом направлении ведется… Мы надеемся, что генсеком ООН принято решение о направлении сюда спецпосланника Стаффана де Мистуры, который примет активное участие в открытии этого мероприятия", — заявил Лаврентьев.

Влияние извне

Завершение встречи по подготовке конгресса совпало с вполне ожидаемым, но все же немного удивившим началом военной операции Турции в районе Африна — одного из кантонов объявленной курдами Федерации Северной Сирии, не признаваемой в том числе властями САР. Операция "Оливковая ветвь" вызвала реакцию со стороны мировых держав, в частности, МИД РФ призвал стороны к сдержанности. Москва приняла информацию об операции с озабоченностью, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Лаврентьев заявил, что ситуация "на земле" в некоторых районах Сирии остается напряженной, но в целом не может повлиять на переговоры в Сочи.

В свою очередь глава иранской делегации, помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари отметил, что "любая военная операция может негативно или позитивно отразиться на конгрессе в Сочи" и призвал страны-гаранты принять меры по недопущению подобных военных операций.

Негативно сказаться на конгрессе может и присутствие американских войск на территории САР без разрешения на то властей страны, отметил Лаврентьев.

Цели конгресса

По словам спецпредставителя президента, круг вопросов на конгрессе столь объемен, что времени на их обсуждение может не хватить. "Для того чтобы обсудить весь комплекс вопросов, конечно, может потребоваться не один день, не два дня и не три, может, даже не неделя", — отметил он.

По словам Лаврентьева, РФ через созыв конгресса в Сочи намерена запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы "вдохнуть жизнь" в том числе в женевский процесс. Не секрет, что переговоры на данной площадке, в частности, восьмой раунд, превращаются в обмен взаимными обвинениями между правительством Сирии и оппозицией.

По словам Лаврентьева, РФ хочет "дать де Мистуре возможность воспользоваться результатами этой представительной встречи" в Сочи.

"Мы надеемся на то, что результаты сочинского форума будут востребованы на ооновской площадке и, соответственно, процесс политического урегулирования сирийского кризиса пойдет непосредственно под руководством ООН. Мы стоим именно на этой позиции", — заявил Лаврентьев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>