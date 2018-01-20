В Минобороны назвали причину обострения ситуации на северо-западе Сирии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. К проведению Турцией операции на севере Сирии привели бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям, заявили в Минобороны РФ.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск.

"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды".

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