Россия призвала Турцию и Сирию к взаимной сдержанности

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва в связи с операцией в Турции против курдов на северо-западе Сирии призывает противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность, сообщает МИД РФ.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации", — говорится в сообщении.

"В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что "после разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГИЛ* (запрещена в РФ) и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации".