Россия призвала Турцию и Сирию к взаимной сдержанности

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва в связи с операцией в Турции против курдов на северо-западе Сирии призывает противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность, сообщает МИД РФ.
"Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации", — говорится в сообщении.
"В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность", — подчеркнули в ведомстве.
В МИД добавили, что "после разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГИЛ* (запрещена в РФ) и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации".
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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