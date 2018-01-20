Курдские отряды SDF заявили, что готовы к ответным действиям в Африне

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн.

Ранее в субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

"В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ, но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции, и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа", — говорится в распространенном командованием SDF заявлении.

По оценке SDF, заявления Анкары "могут вдохнуть новую жизнь в ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ред.)".

"Сирийские демократические силы" подчеркнули, что не наносили ударов по турецкой территории из Сирии, в том числе из Африна. "Предположения, что мы осуществляли атаки через границу, являются ложными и служат предлогом для Турции, чтобы ввести свои вооруженные силы и экстремистские оппозиционные группы на сирийскую землю", — отмечается в заявлении.

"Мы призываем Турцию прекратить необоснованные угрозы, и мы призываем международное сообщество обеспечить условия, при которых все внимание будет уделено (борьбе с террористической группировкой — ред.) ИГ*, которая еще не побеждена, и достижению продолжительного политического урегулирования в Сирии, чтобы навсегда положить конец страданиям сирийского народа".

*Террористические организации, запрещенные в России.

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