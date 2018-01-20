Лаврентьев рассказал, что самое главное в конгрессе нацдиалога в Сочи

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Ситуация "на земле" в Сирии не повлияет на проведение конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Ситуация непосредственно на местах в некоторых районах Сирии остаётся напряжённой, но это в целом не должно повлиять на проведение конгресса", — заявил Лаврентьев.

"Самое главное это демонстрация сирийцами своего стремления к достижению мира, соблюдению режима и не только в зонах деэскалации, но и практически на всей территории Сирии", — заявил Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.