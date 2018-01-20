Инспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год

Инспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Администрация США игнорирует объективные факты применения боевых отравляющих веществ террористами в Сирии против армии САР и мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.

В пятницу в госдепе США заявили, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает применять химоружие".

"При этом администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту "игнорирует" объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ", — говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что "следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ". "В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов", — говорится в сообщении.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

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