Лаврентьев рассказал о пользе Конгресса нацдиалога по Сирии для "Женевы"

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что конгресс нацдиалога в Сочи созывается с целью запустить политический процесс и оживить женевскую площадку переговоров, результаты форума могут быть полезны ООН.
"Мы надеемся на то, что результаты сочинского форума будут востребованы на ооновской площадке и, соответственно, процесс политического урегулирования сирийского кризиса пойдет непосредственно под руководством ООН. Мы стоим именно на этой позиции", — заявил Лаврентьев.
Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.
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