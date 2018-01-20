Лаврентьев рассказал о пользе Конгресса нацдиалога по Сирии для "Женевы"

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что конгресс нацдиалога в Сочи созывается с целью запустить политический процесс и оживить женевскую площадку переговоров, результаты форума могут быть полезны ООН.

"Для того, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, конечно, может потребоваться не один день, не два дня и не три; может, даже не неделя. Мы хотим запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в том числе в женевский процесс, чтобы дать де Мистуре возможность воспользоваться результатами этой представительной встречи", — заявил Лаврентьев журналистам в Сочи.

"Мы надеемся на то, что результаты сочинского форума будут востребованы на ооновской площадке и, соответственно, процесс политического урегулирования сирийского кризиса пойдет непосредственно под руководством ООН. Мы стоим именно на этой позиции", — заявил Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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