Списки участников конгресса нацдиалога Сирии согласованы, заявил Лаврентьев

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что удалось согласовать списки участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, осталась небольшая работа, будут высланы приглашения.

"Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось согласовать списки участников форума, остаётся досогласование, это займет максимум один-два дня. После этого участникам конгресса будут направлены соответствующие приглашения и обеспечена их доставка. Важным результатом мероприятия стала готовность участников провести его в назначенные сроки", — заявил журналистам в Сочи Лаврентьев.