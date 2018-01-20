СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Американские войска не должны оставаться в Сирии без разрешения руководства этой страны, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев

"Наша позиция абсолютно ясна: американские войска не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то руководства этой страны. Это может оказать негативное воздействие на конгресс. Тем более мы ожидаем присутствие США как постоянного члены Совета Безопасности, как представителя США на сочинском форуме в качестве наблюдателей", — сказал Лаврентьев журналистам после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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