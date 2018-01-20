Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 30 января

СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Сам конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января, 29 числа будет подготовительная работа, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Двадцать девятого числа заезд участников, доставка к месту мероприятия, 30 числа будет проходить сам форум", — сказал Лаврентьев журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.