Лаврентьев сказал Ансари, что надеется встретиться с ним в Сочи 29 января

СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил помощнику главы МИД Ирана Хусейну Джабери Ансари, что надеется на встречу с ним в Сочи 29 января.

"Надеюсь увидеть вас здесь 29 января", — сказал Лаврентьев Ансари после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.