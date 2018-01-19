США формируют альтернативные органы власти в Сирии, заявил Лавров

ООН, 19 янв — РИА Новости. США занимаются формированием альтернативных органов власти в Сирии, это противоречит обязательствам Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что США всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности, о приверженности территориальной целостности Сирии", — сказал российский министр на пресс-конференции.

"Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договаривались, — это достаточно характерно для современной американской дипломатии", — добавил он.

По словам Лаврова, госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно ему говорил, что единственная цель и причина присутствия американцев в Сирии — это победа над "Исламским государством" (запрещено в РФ).

"Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придётся с этим считаться и искать пути, которые все-таки не позволят подрывать суверенитет сирийского государства", — отметил Лавров.

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