Россия хочет передать де Мистуре рекомендации по конституционной комиссии

ООН, 19 янв — РИА Новости. Россия хочет, чтобы по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил рекомендации о составе конституционной комиссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы по итогам этого конгресса Стаффан де Мистура получил рекомендации о том, кто еще может войти в состав конституционной комиссии. Решать, конечно, будет ООН", — сказал он журналистам на брифинге.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной. На конгресс, в частности, приглашен де Мистура.

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