Москва надеется, что оппозиция Сирии не будет требовать в Вене смены режима

ООН, 19 янв — РИА Новости. Россия надеется, что сирийская оппозиция не будет выдвигать в качестве условия участия на переговорах в Вене требования смены режима в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что в Вене никаких повторений того, что было на прошлом раунде, когда руководство этой делегации (оппозиции Сирии) стало требовать смены режима, прежде чем сядет за стол переговоров, надеюсь, такого не повторится", — сказал он.

Очередной раунд межсирийских переговоров состоится в Вене 25-26 января.

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