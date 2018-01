США искажают позицию Москвы по химоружию в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Документ США с оценками российской позиции по применению химического оружия в Сирии не соответствует действительности, полностью искажает подходы РФ и реальное положение дел с расследованием по линии ОЗХО, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее в письме постоянного представителя США при ООН Никки Хейли генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу США заявили, что считают критику России в адрес работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) непрофессиональной и называют попыткой скрыть действия президента Сирии Башара Асада. Хейли обращает внимание на то, что Россия критикует работу СМР, "ставя под сомнение беспристрастность и авторитет проводимых ими соответствующих расследований и профессионализм сотрудников". В документе также разбирается ряд заявлений российских официальных лиц, критикующих работу экспертов СМР и опровергающих выводы доклада миссии по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

"Американской делегацией в Совете Безопасности ООН 9 января был распространен неофициальный документ "Assessment of the Russian Federation's Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria" с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии. После его изучения вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов", — заявили в МИД РФ.

"К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов. При этом они, похоже, даже не задумывались над существом своих надуманных утверждений ни с точки зрения профессиональной этики, ни элементарного здравого смысла. Искажено реальное положение дел с расследованием по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН непрекращающихся случаев применения экстремистами в Сирии токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

