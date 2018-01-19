Россиянки из Сирии пишут Москальковой с просьбой помочь вернуться на родину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получает обращения от россиянок, находящихся в Сирии, с просьбой помочь в возвращении на родину.

"Хочу сказать, что ко мне приходит много обращений от женщин, которые находятся сейчас в Мосуле в Сирии, которые вышли замуж, уехали туда в рамках этой идеологии. Их мужья погибли, они не могут выбраться обратно на родину, детей они потеряли, у них их отняли. Они оказались в очень сложной жизненной ситуации. И сюда, в Россию, забрать их очень сложно, даже при условии, что они граждане России, большинство из них в местах лишения свободы", — сказала Москалькова журналистам в Вологде.

По ее словам, многие женщины уезжали "совершенно в другой идеологической установке, овеянные романтикой… но в жизни все оказалось более прозаичным и жестоким".

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