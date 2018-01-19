В США назвали "дестабилизирующими" угрозы Анкары начать операцию в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США назвали "дестабилизирующими" угрозы Анкары начать военную операцию в Сирии.

"Мы не считаем, что военная операция — в Африне или же направленная против Сирийских демократических сил на севере и северо-востоке Сирии — помогает цели региональной стабильности, стабильности Сирии и обеспокоенности Турции о безопасности их границы", — сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

По его словам, угрозы Турции являются "дестабилизирующими".

Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*.

Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности".

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>