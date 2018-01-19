Богданов обсудил с помощником главы МИД Ирана сирийское урегулирование

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с помощником министра иностранных дел Ирана Хусейном Джабери Ансари урегулирование сирийского кризиса перед конгрессом нацдиалога Сирии в Сочи, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе консультаций был продолжен регулярный доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на проблематику политического урегулирования сирийского кризиса в контексте проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, а также развитие обстановки в Йемене, Ираке, Ливии, положение дел на палестинских территориях", — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны констатировали важность поддержания координации между Москвой и Тегераном по региональным вопросам, сообщил МИД.

Визит Ансари в Москву состоялся перед трехсторонней встречей в Сочи 19-20 января стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) по Сирии, которая подготовит заседание конгресса нацдиалога Сирии.

Сам же конгресс, как сообщалось ранее, пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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