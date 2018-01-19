В Госдепе заявили, что подготавливаемые США силы в Сирии не угрожают Турции

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Подготавливаемые США силы в Сирии не угрожают Турции, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента на фоне слухов о возможной военной операции Турции в Сирии.

"Мы работаем над предоставлением помощи, развертыванием и тренировками сил внутренней безопасности… Развертывание и тренировка сил безопасности не является угрозой Турции", — сказал представитель госдепа.

По его словам, речь идет о "силах внутренней безопасности", а формулировки о "пограничных силах" неверны, и у США нет никаких "дополнительных пожеланий" на этот счет.

"Мы продолжим общаться с турецким правительством на этот счет", — заверил представитель госдепа.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС).

СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

Турция в минувшую среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности".

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>