В Госдепе заявили, что подготавливаемые США силы в Сирии не угрожают Турции

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Подготавливаемые США силы в Сирии не угрожают Турции, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента на фоне слухов о возможной военной операции Турции в Сирии.
По его словам, речь идет о "силах внутренней безопасности", а формулировки о "пограничных силах" неверны, и у США нет никаких "дополнительных пожеланий" на этот счет.
"Мы продолжим общаться с турецким правительством на этот счет", — заверил представитель госдепа.
Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС).
СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
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