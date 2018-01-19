Богданов и Джамиль обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с лидером платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамилем подготовку к проведению в Сочи конгресса сирийского национального диалога, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. В этой связи обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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