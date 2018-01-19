Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной операции в Африне

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кремль советует обращаться в Минобороны России за комментариями по возможной операции Турции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

"По этой теме советую вам обратиться в наше оборонное ведомство, к коллегам в министерство обороны", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции России по вопросу возможной операции Турции в Африне.

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