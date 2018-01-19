Минобороны Турции не называет конкретные сроки начала операции в Африне

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Глава минобороны Турции Нуреттин Джаникли отказался назвать сроки и детали операции турецкой армии в сирийском Африне.

"Когда будет операция в Африне, кто и как в ней будет участвовать, здесь нельзя сказать. Могу только сказать, что она будет проведена. Террористические организации оттуда будет вычищены. Это может быть сегодня, завтра, вечером… Оптимальное время сейчас определяется", — сказал Джаникли в эфире телеканала A Haber.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

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