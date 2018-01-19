Заместитель главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари во время встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.19 января 2018

Заместитель главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари во время встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.19 января 2018

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия и Иран согласуют подходы по сирийскому урегулированию перед заседанием конгресса нацдиалога Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Интересно обменяться оценками, прогнозами с нашими иранскими партнерами… Сегодняшняя наша встреча для нас представляет большую важность с тем, чтобы детали уточнить и согласовать наши подходы по сложной тематике сирийского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг неё", — сказал он в ходе встречи с замглавы МИД Ирана Хусейном Ансари.

Богданов сообщил, что из Москвы Ансари улетает в Сочи, где примет участие в трехсторонней встрече стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) по Сирии, которая подготовит заседание конгресса нацдиалога Сирии.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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