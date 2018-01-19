Делегация Минкомсвязи и Минобороны России посетила Дамаск и базу Хмеймим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская делегация Минобороны и Минкомсвязи РФ, которая обсудила в Сирии сотрудничество двух стран в сфере связи и информационных технологий, работала в Дамаске и на российской военной базе Хмеймим, сообщил в Twitter глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Совместная делегация Минкомсвязи и Минобороны работала в Сирии в Дамаске и на российской военной базе Хмеймим. Состоялись переговоры с председателем совета министров Сирии Имадом Хамисом. Обсуждали сотрудничество РФ и САР в сфере связи и информационных технологий", — написал российский министр.

Ранее в Дамаске он сообщил журналистам, что Россия поможет Сирии в обучении студентов IT-специальностям и восстановлении линий связи, а также готова поделиться с республикой опытом по предотвращению распространению экстремизма в интернете.

Российская делегация в ходе визита посетила государственный Университет Дамаска, где учатся 3 тысячи студентов. По словам российского министра, уже сейчас прорабатывается возможность дистанционного обучения сирийских студентов специалистами из России.

Чтобы улучшить связь не только в самой Сирии, но и между Сирией и Россией, Никифоров предложил создать несколько прямых магистральных каналов связи между странами. По словам российского министра, партнерами этого проекта, вероятно, станут Иран и Ирак.

Накануне сирийское национальное агентство САНА привело слова сирийского премьера, который отметил, что Дамаск заинтересован в развитии информационной и коммуникационной систем, в том числе с целью совершенствования работы государственных учреждений. Сирия приветствует участие российских компаний в будущих проектах на этапе восстановления страны, необходимо создать совместную рабочую группы для определения масштаба будущего сотрудничества и для создания программы по повышению квалификации кадров в области информационных технологий, добавил Хамис.

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