У Сирии достаточно средств для прикрытия "с воздуха", заявили в Госдуме

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У Сирии достаточно технических средств для надёжного прикрытия воздушного пространства над всей страной, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о том, что силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.

"Тех средств, которые они имеют, вполне достаточно для надёжного прикрытия противовоздушной ситуации над страной", — сказал Шаманов журналистам в пятницу.

Он уточнил, что речь идет о той территории, которая является суверенной территории САР.

"У нас особая миссия, которая определяется договорными отношениями с законным сирийским правительством. Нам назначена зона ответственности, плюс решение задач по разгрому отдельных структур", — также напомнил он.

Парламентарий пояснил, что речь идёт о разгроме оставшихся террористов.

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