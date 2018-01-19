Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали по три нарушения режима прекращения боевых действий за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Идлиб – 1, Дамаск – 1", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки Джабхат ан-Нусра"*.

Кроме того, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Тарин провинции Хомс, местному населению доставлено продовольствие общим весом 2,4 тонны.

За прошедшие сутки медицинскую помощь получили 34 человека.

Добавляется, что было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Дхайредж провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

*Террористическая организация, запрещена в России

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