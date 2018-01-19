Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали по три нарушения режима прекращения боевых действий за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Также отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки Джабхат ан-Нусра"*.
Кроме того, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Тарин провинции Хомс, местному населению доставлено продовольствие общим весом 2,4 тонны.
Добавляется, что было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Дхайредж провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.
*Террористическая организация, запрещена в России
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