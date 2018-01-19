Россия поможет Сирии восстановить IT-инфраструктуру и линии связи

ДАМАСК, 19 янв — РИА Новости. Россия поможет Сирии в обучении студентов IT-специальностям и восстановлении линий связи, а также готова поделиться с республикой опытом по предотвращению распространению экстремизма в интернете, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров в четверг во время визита в Дамаск.

"Не секрет, что вербовка участников незаконных вооруженных формирований, пропаганда экстремизма, террористические проявления во многом идут и с помощью сети интернет. Мы здесь объединяем наши усилия для того, чтобы победить эти явления в информационной среде. Это сотрудничество может заключаться в том, что мы готовы поделиться российским опытом, в том числе законодательных инициатив в корректировке нормативной базы для того, чтобы остановить распространение запрещенной информации в сети", — сказал он.

По словам министра, это критически важно для установления стабильности в такой стране как Сирия, и Российская Федерация готова представить свои технологии и разработки для того, чтобы сирийские коллеги могли применить этот опыт. "Мы видим, что международный терроризм использует интернет-пространство для того, чтобы формировать те самые группы боевиков, которые оказали прямое участие в вооруженном конфликте на территории Сирии. Здесь только слаженная совместная работа государств может позволить победить это явление", — подчеркнул он.

Российская делегация в ходе визита посетила государственный Университет Дамаска, где учатся 3 тысячи студентов. По словам российского министра связи, уже сейчас прорабатывается возможность дистанционного обучения сирийских студентов специалистами из России.

"Мы обсуждали сегодня, как создать совместные онлайн курсы, которые уже сегодня используются в России и которые могут использоваться в Сирии. Как создать совместные группы для исследований и разработок между нашими ведущими университетами — сирийскими университетами, университетом Дамаска для того, чтобы создать этот обмен идеями и проектами между студентами. Я пообещал, что мы готовы и с радостью встретим любые IT-проекты студентов, стартапы, которые будут заинтересованы в работе на российском рынке", — отметил он.

Чтобы улучшить связь не только в самой Сирии, но и между Сирией и Россией, Никифоров предложил создать несколько прямых магистральных каналов связи между странами. По словам российского министра, партнерами этого проекта, вероятно, станут Иран и Ирак.

Правительство Сирии рассчитывает на помощь российских специалистов в восстановлении IT-инфраструктуры, особенно телефонной связи. К такому выводу пришли участники совещания в министерстве связи Сирии, в котором принял участие глава Минкомсвязи РФ.

Поддержка России необходима и в послевоенном восстановлении Сирии, в частности, в сфере коммуникаций и информационных технологий. За годы войны террористы уничтожили 1,5 миллиона коммуникационных линий, в результате чего в стране наблюдаются серьезные перебои с телефонной связью.

Сирийские операторы сотовой связи пока не могут решить эту проблему самостоятельно. С одной стороны, Сирия в прошлом году перешла на высокоскоростной стандарт LTE, с другой, данный стандарт доступен лишь в некоторых районах.