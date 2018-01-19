В Сирии пять населенных пунктов присоединились к перемирию за неделю

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пять населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии за неделю, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".

Всего в процессе примирения участвует 2330 населенных пунктов.

Сообщается также, что за неделю в свои дома в Сирии вернулись более 4,5 тысячи человек. Медпомощь получили более 660 человек, среди них 80 детей.

Было проведено девять гуманитарных акций, доставлено более 21 тонны продовольствия.